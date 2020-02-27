TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Esed Rejimi'nin hava saldırılarında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB, şehit haberlerinin ardından düzenlenen misilleme saldırılarında 114 resim askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

2 ASKERİMİZ HAVA SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU

MSB'nin Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!"

114 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın devamında, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında 2 askerimiz şehit oldu