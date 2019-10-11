Son Dakika Haberleri: TSK, şehitler için hazırlanan klibi paylaştı
Son Dakika Güncel TSK, şehitler için hazırlanan klibi paylaştı

TSK, şehitler için hazırlanan klibi paylaştı

30 dakika önce

TSK'nın sosyal medya hesapları TSK'nın hazırladığı klip ANKARA - Barış Pınarı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü.

TSK'nın sosyal medya hesapları

TSK'nın hazırladığı klip ANKARA - Barış Pınarı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

TSK, şehitler için hazırlanan klibi paylaştı

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:47 Kaynak: AA
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