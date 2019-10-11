TSK, şehitler için hazırlanan klibi paylaştı

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TSK'nın hazırladığı klip ANKARA - Barış Pınarı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.