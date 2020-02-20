TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu - Son Dakika

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TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı. - İDLİB
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