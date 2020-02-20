TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu - Son Dakika

TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı.

(İHA)

TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu

Serakib, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:18:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]