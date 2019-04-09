Son Dakika Haberleri: Tsk, Siirt'te Yaralı Vatandaşı Hastaneye Helikopterle Taşıdı

Tsk, Siirt'te Yaralı Vatandaşı Hastaneye Helikopterle Taşıdı

56 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatı sırasında yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Tsk, Siirt'te Yaralı Vatandaşı Hastaneye Helikopterle Taşıdı, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatı sırasında yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatı sırasında yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine nakledildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:34 Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Güncel
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