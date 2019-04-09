Tsk, Siirt'te Yaralı Vatandaşı Hastaneye Helikopterle Taşıdı
56 dakika önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatı sırasında yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatı sırasında yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj inşaatı sırasında yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine nakledildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:34 Kaynak: AA
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