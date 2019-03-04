Son Dakika Haberleri: Tsk: "Silopi'de Nöbet Tutan Asker Silah Kazası Sonucu Şehit Oldu"

Tsk: "Silopi'de Nöbet Tutan Asker Silah Kazası Sonucu Şehit Oldu"

50 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak/Silopi'de nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Tsk:
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak/ Silopi'de nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak/Silopi'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

Şırnak, Silopi, TSK, 3. Sayfa
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