- TSK Spor Gücü, Triatlon Türkiye Kupası'nda önemli başarılara imza attı

ORDU - TSK Spor Gücü, Ordu'da düzenlenen triatlon yarışmalarında çok sayıda başarıya imza attı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ve iki gün süren Ordu Triatlonu Yarışları Türkiye Kupası sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın startı ile başlayan yarışlarda triatletler kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda sporcular sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda ter döktü.

Yarışmalara katılan TSK Spor Gücü Takımı da önemli başarılar elde etti. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, erkekler 25-29 yaş grubunda 8 sporcu arasından Ulş. Uzm. Çvş Metin Akbaba'nın 1'inci, Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Eyüpcan Genç'in 4'üncü, 35-39 yaş grubunda 27 sporcu arasından, Dz. Yzb. Dinçer Yılmaz'ın 1'inci, P. Yzb. Kemal Çobanyıldızını'nın 2'nci, Kr. Plt. Bnb. Mehmet Öğüt'ün 3'üncü, ve Hv. İkm. Bnb. Ahmet Bengöz'ün 5'inci olduğu belirtildi.

Bayanlar 35-39 yaş grubunda 5 sporcu arasından TSK Spor Gücü sporcusu Dz. Müh. Bnb. Sinem Tuğral Kurultay'ın 2'nci, bayanlar 45-49 yaş grubunda 4 sporcu arasından, Dz. Diştbp. Alb. Cevlan Ertuğrul'ın 1'inci olduğu aktarıldı.

Yapılan bilgilendirmede ayrıca, erkekler genel klasmanda 86 sporcu arasından Ulş. Uzm. Çvş. Metin Akbaba'nın 2'nci, Dz. Yzb. Dinçer Yılmaz'ın ise 3'üncü olduğuna dikkat çekildi.