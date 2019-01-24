TSK Suriye'de YPG'yi obüslerle vurdu
59 dakika önce
TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde YPG mevzilerine 12 atış yaptı.
TSK
obüsleri, Afrin
'in güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde YPG mevzilerine 12 atış yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:37
TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
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