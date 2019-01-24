Son Dakika Haberleri: TSK Suriye'de YPG'yi obüslerle vurdu

TSK Suriye'de YPG'yi obüslerle vurdu

59 dakika önce

TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde YPG mevzilerine 12 atış yaptı.

TSK Suriye'de YPG'yi obüslerle vurdu, System.String[]
TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde YPG mevzilerine 12 atış yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:37 

Afrin, TSK, Ekonomi
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