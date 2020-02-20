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TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı
7 saat önce
SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
SURİYE'nin İdlib
kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tankları ve komandolar intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejimin ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor.
Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.
- İdlib
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