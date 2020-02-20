Tsk tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tsk tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı - Son Dakika

Tsk tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

7 saat önce

TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladıHasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİİDLİB, (DHA) - SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı.

TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİİDLİB, (DHA) - SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejimin ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor.

Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.

Tsk tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Suriye, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silahların kaydını tutmadığı ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Dolar 6.10'un üzerine çıktı Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tsk tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]