TSK Tarafından, Irak'ın Kuzeyinde İcra Edilen Operasyonlarda Bir Üs Bölgesine Sızmaya Çalışan...
56 dakika önce
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
TSK
tarafından, Irak
'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:03 Kaynak: AA
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