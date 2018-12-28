Son Dakika Haberleri: TSK Tarafından, Irak'ın Kuzeyinde İcra Edilen Operasyonlarda Bir Üs Bölgesine Sızmaya Çalışan...

TSK Tarafından, Irak'ın Kuzeyinde İcra Edilen Operasyonlarda Bir Üs Bölgesine Sızmaya Çalışan...

56 dakika önce

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

TSK Tarafından, Irak'ın Kuzeyinde İcra Edilen Operasyonlarda Bir Üs Bölgesine Sızmaya Çalışan..., System.String[]
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:03 Kaynak: AA

TSK, Irak, Güncel
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