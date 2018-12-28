TSK Tarafından Son Bir Haftada Yurt İçinde ve Dışında Düzenlenen Operasyonlarda, 27 Teröristin...
1 saat önce
TSK tarafından son bir haftada yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK
tarafından son bir haftada yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:06 Kaynak: AA
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