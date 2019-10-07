Son Dakika Haberleri: TSK tarafından Suriye sınırına askeri takviye sürüyor
Son Dakika Dünya TSK tarafından Suriye sınırına askeri takviye sürüyor

TSK tarafından Suriye sınırına askeri takviye sürüyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.

TSK tarafından Suriye sınırına askeri takviye sürüyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.


Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Yayladağı ilçesine getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında yola çıktı.

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Yayladağı, Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:51 
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Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi yapıldı
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