TSK tarafından Suriye sınırına askeri takviye sürüyor
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Yayladağı ilçesine getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:51
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