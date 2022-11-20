Operasyondan ilk görüntüler! Terör örgütü hedefleri böyle vuruldu - Son Dakika
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Operasyondan ilk görüntüler! Terör örgütü hedefleri böyle vuruldu

20.11.2022 03:08

TSK tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine başlatılan hava harekatından ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Paylaşıma düşülen notta, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

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Suriye, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Operasyondan ilk görüntüler! Terör örgütü hedefleri böyle vuruldu - Son Dakika
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