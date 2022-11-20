TSK tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine başlatılan hava harekatından ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Paylaşıma düşülen notta, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
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20.11.2022 03:33:35. #1.12#
SON DAKİKA: Operasyondan ilk görüntüler! Terör örgütü hedefleri böyle vuruldu - Son Dakika