Son Dakika Haberleri: TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan mobil klinik
Son Dakika Güncel TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan mobil klinik

TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan mobil klinik

38 dakika önce

TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan mobil klinik Klinikte tedavi olan hastalarTEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da kurulan mobil klinik bölge halkına hizmet veriyor.

TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan mobil klinik

Klinikte tedavi olan hastalar

TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da kurulan mobil klinik bölge halkına hizmet veriyor.

TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan mobil klinik

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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