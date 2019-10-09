Son Dakika Haberleri: TSK Tel Abyad'daki YPG/PKK mevzilerine obüs atışları yapıyor (2)
Son Dakika Güncel TSK Tel Abyad'daki YPG/PKK mevzilerine obüs atışları yapıyor (2)

TSK Tel Abyad'daki YPG/PKK mevzilerine obüs atışları yapıyor (2)

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan obüs atışlarından detaylar TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesine obüs atışları başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan obüs atışlarından detaylar TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesine obüs atışları başlattı.

TSK, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.

TSK Tel Abyad'daki YPG/PKK mevzilerine obüs atışları yapıyor (2)

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:54 Kaynak: AA
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