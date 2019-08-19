Son Dakika Haberleri: TSK, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi
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TSK, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.

TSK, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat'taki YPG/ PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" denildi.


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:37 Kaynak: DHA
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