Son Dakika Haberleri: TSK, Tel Rıfat'taki YPG mevzilerini vurdu

TSK, Tel Rıfat'taki YPG mevzilerini vurdu

13 dakika önce

TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesinnde bulunan YPG'ye ait mevzilere atışlar yaptı.

TSK, Tel Rıfat'taki YPG mevzilerini vurdu, System.String[]
TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesinnde bulunan YPG'ye ait mevzilere atışlar yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:44 

Afrin, TSK, Ekonomi
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