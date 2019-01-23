TSK, Tel Rıfat'taki YPG mevzilerini vurdu
13 dakika önce
TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesinnde bulunan YPG'ye ait mevzilere atışlar yaptı.
TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesinnde bulunan YPG'ye ait mevzilere atışlar yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:44
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