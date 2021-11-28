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TSK, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin kaldığı "Girilemez" denilen mağarayı yerle bir etti - Son Dakika

TSK, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin kaldığı "Girilemez" denilen mağarayı yerle bir etti

28.11.2021 11:40

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya tarihinin en ağır yenilgisini yaşatıyor. Kahraman Mehmetçikler son olarak "Girilemez" denilen PKK'nın sözde yöneticilerinin mağarasını yerle bir etti.

Türk komandosu, terör örgütü PKK'ya ait sığınakları tek tek temizliyor. Kahraman Mehmetçikler Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında PKK'nın sözde yöneticilerinin kaldıkları mağaraları yerle bir etti.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Komandolar, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumluları tarafından kullanılan mağarayı ele geçirdi. Aralarında M-16 piyade tüfeklerinin de olduğu silah ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu mağaraya ait görüntüler dikkati çekti, mağaranın komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

TEK TEK İMHA EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristlerce kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

TEMİZLENEN MAĞARALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Komandolar, son olarak Pençe Yıldırım Harekat bölgesindeki Bisur mevkisinde kaçan teröristlerin kullandığı mağarayı ele geçirdi. Terör örgütünün sözde bölge sorumlularının kaldığı belirlenen mağarada aralarında M-16 piyade tüfeklerinin de olduğu silahlar ve çok sayıda mühimmatla çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. "Odalara" ayrılan mağaraya ait görüntüler dikkati çekti, mağaranın komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

UÇAKSAVAR TOPU ELE GEÇİRİLDİ

Bununla birlikte son bir hafta içinde harekat alanında teröristlere ait 2 Zu-23/35 makineli uçaksavar topu, bir Grenade anti-tank lançeri, 11 Grenade anti-tank mühimmatı, bir RPG-7 roketatar silahı, bir Bixi makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, iki M-16 piyade tüfeği, bir Doçka uçaksavar, iki havan, bir makineli uçaksavar topu, 9 el bombası ile çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mayın da ele geçirildi.

7 AYDA 831 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Bakanlık tarafından geçen hafta, Pençe serisi harekatlarda 7 ayda 831 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

TSK, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin kaldığı Girilemez denilen mağarayı yerle bir etti

Piyade, Terör, Türk, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSK, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin kaldığı 'Girilemez' denilen mağarayı yerle bir etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin kaldığı "Girilemez" denilen mağarayı yerle bir etti - Son Dakika
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