TSK, terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldı
30 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şuana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şuana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" bilgisini paylaştı. Paylaşımda, ateş altına alınan yerlerle ilgili görüntülere de yer verildi. - ANKARA
AB'nin, Türkiye'yi Barış Pınarı konusunda uyarmak için hazırladığı bildiri Macaristan tarafından veto edildi ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı