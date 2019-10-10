Son Dakika Haberleri: TSK, terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldı
Son Dakika Politika TSK, terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldı

TSK, terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldı

30 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şuana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

TSK, terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şuana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" bilgisini paylaştı. Paylaşımda, ateş altına alınan yerlerle ilgili görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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