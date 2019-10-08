Son Dakika Haberleri: 'Tsk, tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazırdır'
Son Dakika Güncel 'Tsk, tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazırdır'

'Tsk, tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazırdır'

48 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TSK'nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı.

'Tsk, tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazırdır', System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TSK'nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır" ifadeleri yer aldı.
Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:56 Kaynak: DHA
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