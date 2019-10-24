"TSK unsurları çekilmeyecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde istikrar temin edilene kadar çekilmenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, hakkında kırmızı bülten çıkarılan YPG'nin sözde komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesine ilişkin soruya Çelik, bu durumun, demokratik değerler ve insan hakları açısından büyük bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

"Afganistan'da yapılan hataların aynen tekrarlandığını gösteriyor"

Terörist Şahin'in örgüt tarafından verilen kod adının, "ileri demokrasi"lerin liderleri tarafından kullanıldığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Terör örgütü tarafından verilmiş isimle bu kişiye hitap edilmesi, geçmişte Afganistan'da yapılan hataların aynen tekrarlandığını gösteriyor. Bu olaylar başladığından beri diyoruz ki 'Terör örgütleriyle herhangi bir şekilde müzakere olmaz, mücadele olur.' Dolayısıyla terör örgütünü siyasi bir muhatap gibi kabul etmek meselesi, baştan aşağıya bütün demokratik değerlerin kırıldığı bir noktadır.

İkincisi, bu çok kötü bir örnek teşkil edecek. Bundan sonra hiç kimse terör örgütüyle iş yapan bir devleti herhangi bir şekilde suçlayamayacak. Çünkü burada verilen örnek şudur: Bazı ülkeler, 'biz kafamıza göre kimin terör örgütü mensubu olduğuna, kimin olmadığına kendimiz karar veririz' diyor. Böyle yaptığınız zaman geçmişte yapılan hatalar yeniden gündeme gelecek, birileri gidecek başka devletlere karşı vekalet savaşları yürütmek için terör örgütleriyle iş birliği yapacak. Dolayısıyla bu tutumların tamamen yanlış olduğunu değerlendiriyoruz."

Suriye'de yakalanan DEAŞ'lıların akıbetine ilişkin soru üzerine Çelik, "Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor." yanıtını verdi.

Çelik, bazı ülkelerin, bu durumdaki vatandaşlarını vatandaşlıktan çıkarma yoluna gittiğini belirterek, terör örgütüyle bu şekilde mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

"İstikrar temin edilene kadar çekilme söz konusu değil"

Barış Pınarı Harekatı alanındaki teröristlerin bölgeden çekildiğine ilişkin, ABD'nin mektubuna itimat ettiklerine değinen Çelik, "Hiçbir şekilde TSK unsurları bu bölgeden çekilmeyecek. İstikrar temin edilene kadar herhangi bir çekilme söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Suriye Milli Ordusu (SMO) kastedilerek, "Türkiye'nin cihatçı gruplara destek verdiği" yönündeki eleştiriler hakkındaki soruyu ise şu şekilde cevaplandırdı:

"SMO, Suriye halkının bir parçasıdır. Bu insanlar kendi topraklarında öldürülmeye, zulme karşı bir direniş sergilediler. SMO, DEAŞ ile mücadele ederken herkes onu çok olumlu etiket ve sıfatlarla anıyordu. Fakat PYD/YPG terör örgütüyle mücadele ettiği durumlarda, PYD/YPG terör örgütü hemen Batı'daki birtakım kimselerin oryantalist zihin yapısına uygun bir şekilde SMO'yu 'cihatçı', 'cihadist' ve 'selefi' gruplar gibi etiketlemeye çalışıyor. Bu da PYD/YPG'den yana olan zihinler tarafından satın alınıp kullanılmaya çalışılıyor. SMO'nun bahsedilen olumsuz etiketlerle ilgisi yoktur. Suriye halkının önemli bir kesimini temsil etmektedir, parçasıdır. Son derece meşru bir organizasyondur."

"Geri dönüşler gönüllü olacak"

Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin çalışmalara ilişkin Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu biz rejimle değil Rusya ile konuşuyoruz. Burada dönüş kesinlikle zorlayıcı olmayacaktır, belli garantiler çerçevesinde gönüllü olacaktır. Zaten onlar dönmeyi ancak bu şartlarda arzu edebileceklerdir. Burada garip olan, Avrupa Birliğinden yaklaşımlar geliyor, hemen açıklama yapıyorlar, 'dönüşler gönüllü olmalı' diye. Sınırlarını tel örgülerle ve askerlerle mültecilere kapatanlar, 'dönüşler gönüllü olmalı' diye Türkiye'ye akıl vermeye kalkıyorlar.

Tabii ki gönüllü olacak, bu insanlar herhangi bir şekilde can kaygısı içerisinde olurlarsa herhangi bir zorlayıcı durumla kesinlikle karşı karşıya kalmayacaklar. Döndüklerinde orada nasıl yaşayacaklar? Cumhurbaşkanımızın buradaki teklifi, bir donörler toplantısı yapılması. Orada bu insanlar için güvenli yerleşim alanları kurulması ve bu insanların herhangi bir şekilde bir taciz ve saldırıyla karşı karşıya kalmayacağı garantisinin ortaya çıkması çerçevesindedir. Bununla ilgili görüşmeler zaman alacaktır. Şu anda bunun kolaylaştırılması için Rusya ile bir mutabakata varılmıştır. Bu çalışmalar yürütülmektedir."

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmeye başladığını aktaran Çelik, sosyal, siyasi ve güvenlik istikrarının sağlanması için diğer harekat bölgelerinde yapılan çalışmaların, Rusya'nın kolaylaştırıcılığı çerçevesinde bu bölgede de yapılmasını öngördüklerini ifade etti.

Ömer Çelik, teröristlerin çekildiği bölgedeki ağır silahların ABD tarafından geri alınması gerektiğine dikkati çekerek, alınmayan ağır silahlara teröristlerin erişiminin TSK tarafından engelleneceğini sözlerine ekledi.

(Bitti)