Son Dakika › Güncel › 'TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir' - Son Dakika
"TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.
(İHA)
Son Dakika TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı