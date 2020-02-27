"TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir' - Son Dakika

"TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.

(İHA)

AK Parti, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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