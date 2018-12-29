Son Dakika Haberleri: Tsk, 'Vatan Marşı' ile Yeni Yılı Kutladı

Tsk, 'Vatan Marşı' ile Yeni Yılı Kutladı

19 dakika önce

TSK, 'Vatan Marşı' ile yeni yılı kutladıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Vatan Marşı' klibi ile Türk halkının yeni yılını kutladı.

Tsk, 'Vatan Marşı' ile Yeni Yılı Kutladı, System.String[]
TSK, 'Vatan Marşı' ile yeni yılı kutladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Vatan Marşı' klibi ile Türk halkının yeni yılını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK, Genelkurmay Başkanlığı personelinden oluşan koronun seslendirdiği 'Vatan Marşı' klibini, Twitter hesaplarından paylaştı. 'Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur' notuyla başlayan klibin başında kuvvet komutanlıklarının görüntüleri yer aldı. Genekurmay Başkanlığı merdivenlerinde toplanan koronun seslendirdiği, TSK birliklerinin eğitim tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı klip, büyük beğeni topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:23 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti Muhsin Ertuğral, Afrika Takımı Maritzburg United'le Anlaştı

FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:42:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tsk, 'Vatan Marşı' ile Yeni Yılı Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]