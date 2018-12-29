Son Dakika Haberleri: Tsk, 'Vatan Marşı' ile Yeni Yılı Kutladı

Tsk, 'Vatan Marşı' ile Yeni Yılı Kutladı

14 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Vatan Marşı' klibi ile Türk halkının yeni yılını kutladı.

Tsk, 'Vatan Marşı' ile Yeni Yılı Kutladı, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Vatan Marşı' klibi ile Türk halkının yeni yılını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK, Genelkurmay Başkanlığı personelinden oluşan koronun seslendirdiği 'Vatan Marşı' klibini, Twitter hesaplarından paylaştı. 'Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur' notuyla başlayan klibin başında, Kuvvet Komutanlıklarının görüntüleri yer aldı. Genekurmay Başkanlığı merdivenlerinde toplanan koronun seslendirdiği, TSK birliklerinin eğitim tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı klip, büyük beğeni topladı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:57 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Güncel
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