Tsk, 'Vatan Marşı' ile Yeni Yılı Kutladı
14 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Vatan Marşı' klibi ile Türk halkının yeni yılını kutladı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
), 'Vatan Marşı' klibi ile Türk halkının yeni yılını kutladı. Milli Savunma Bakanlığı
ve TSK, Genelkurmay Başkanlığı
personelinden oluşan koronun seslendirdiği 'Vatan Marşı' klibini, Twitter
hesaplarından paylaştı. 'Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur' notuyla başlayan klibin başında, Kuvvet Komutanlıklarının görüntüleri yer aldı. Genekurmay Başkanlığı merdivenlerinde toplanan koronun seslendirdiği, TSK birliklerinin eğitim tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı klip, büyük beğeni topladı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:57 Kaynak: DHA
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