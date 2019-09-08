TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi başladı (3)

-Askeri araçların geçiş detayları Suriye 'de Fırat 'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

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Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok