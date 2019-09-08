Son Dakika Haberleri: TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi başladı (4)
Son Dakika Güncel Haber

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi başladı (4)

35 dakika önce

-Askeri görüşme detayları Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

-Askeri görüşme detayları Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü
Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok Son Dakika: Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler Sayıştay'dan, bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi başladı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]