TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi başladı (4)
35 dakika önce
-Askeri görüşme detayları Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:02 Kaynak: AA
-Askeri görüşme detayları Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok Son Dakika: Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler Sayıştay'dan, bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi