TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi başladı (5)
25 dakika önce
Askeri görüşme detayları -Geçiş detayları -Basın mensuplarından detay Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:10 Kaynak: AA
-Askeri görüşme detayları
-Geçiş detayları
-Basın mensuplarından detay Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok Son Dakika: Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler Sayıştay'dan, bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi