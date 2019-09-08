TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi başladı (6)
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-TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi başladı Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:35 Kaynak: AA
- TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi başladı Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler Son Dakika: MSB açıkladı: Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi