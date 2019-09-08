TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi tamamlandı (2)
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-TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi tamamlandı -Zırhlı araçların bölgeden ayrılışı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:10 Kaynak: AA
- TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi tamamlandı
-Zırhlı araçların bölgeden ayrılışı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.
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