Son Dakika Haberleri: TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi tamamlandı (2)
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TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi tamamlandı (2)

1 saat önce

-TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi tamamlandı -Zırhlı araçların bölgeden ayrılışı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

- TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi tamamlandı

-Zırhlı araçların bölgeden ayrılışı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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