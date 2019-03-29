TSK ve Afad'dan Ortak Operasyon: 13 Mülteci Adacıkta Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 13 mülteci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin AFAD ile ortak çalışmasında, adacık üzerinde yakalandı.
Edirne
'de, Meriç Nehri
üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçiş yapmak isteyen 13 mülteci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin AFAD
ile ortak çalışmasında, adacık üzerinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 27 Mart
'ta Türk karasuları içinde kalan bir adacıkta arama yapmak isteyen askeri yetkililer, Edirne AFAD ekibinden yardım talebinde bulundu. Askeri yetkililer ile adaya çıkan AFAD ekipleri, gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda adacıkta saklanan, Yunanistan'a kaçma girişimi hazırlığında olan toplam 13 mülteciyi yakalayarak, askeri yetkililere teslim etti. 13 mültecinin tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği
İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi. - EDİRNE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:59 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu
Fransa Futbol Federasyonundan Skandal Türk Bayrağı Hatası!
Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin
Galatasaray'da Türkler Fedakarlık Yaptı! Krizin Eşiğinden Dönüldü