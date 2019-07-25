Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu
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TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu

48 dakika önce

MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.

TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu, System.String[]
MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.
(İHA)
Erbil, Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
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