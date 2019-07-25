TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu
48 dakika önce
MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
MİT ve TSK
tarafından Kuzey Irak
'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil
'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.
(İHA)
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