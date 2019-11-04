Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina...
Son Dakika 3. Sayfa TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina...

TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina...

7 saat önce

TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina..., System.String[]

TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
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