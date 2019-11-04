TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina...
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TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi. - ANKARA
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