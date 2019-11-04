- TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde...
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- TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
- TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi.
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