Son Dakika Haberleri: - TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde...
Son Dakika 3. Sayfa - TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde...

- TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde...

6 saat önce

- TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

- TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

- TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyinde ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde...

Metina, Irak, PKK, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
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