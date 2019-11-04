Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina...
Son Dakika Güncel TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Metina...

TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina...

7 saat önce

TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde

TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Bakan Soylu'ya, CHP'den ilk yanıt: Hesabı sorulur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 16:05:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]