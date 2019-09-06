Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü
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TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü

6 dakika önce

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü, System.String[]

Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kandil Dağı, Irak, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:50 Kaynak: AA
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