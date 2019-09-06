TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü
6 dakika önce
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:50 Kaynak: AA
Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı Ekrem İmamoğlu'ndan HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama!