MSB duyurdu! Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:50 Kaynak: DHA
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve özel güç unsuru olan 5 terörist öldürüldü Son Dakika: Metin Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi