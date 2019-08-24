Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ikisi kadın 4...
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TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ikisi kadın 4...

8 dakika önce

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ikisi kadın 4..., System.String[]

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:12 Kaynak: AA
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