Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde...
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TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde...

1 saat önce

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde..., System.String[]

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:02 Kaynak: AA
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