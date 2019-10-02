TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon
42 dakika önce
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:09 Kaynak: AA
Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlar kesintisiz devam ediyor. TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
TOPLAM 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğu kaydedildi.
Son dakika! Irak'ta 4 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durduruldu Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu Bilecik Valisine "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi