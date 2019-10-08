TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9...
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TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:04 Kaynak: AA
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi yarın Meclis Genel Kurul gündemine gelecek Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi yapıldı Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Irak sınırındaki YPG hedefleri bombalandı Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi