Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9...
Son Dakika Güncel TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9...

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9...

1 saat önce

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9..., System.String[]

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakurk, Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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