Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15...
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TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15...

2 saat önce

TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15..., System.String[]

TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Eylül, Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:10 Kaynak: AA
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