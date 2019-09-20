TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15...
2 saat önce
TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:10 Kaynak: AA
TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Eski eşini kızgın yağla yakan kişi suç makinesi çıktı Günlük burç yorumları 20 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 azaldı Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı