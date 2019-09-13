Tsk ve mit ortak operasyonunda, 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:10 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak
kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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