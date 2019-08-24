Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon düzenlendi: 4 PKK'lı öldürüldü
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TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon düzenlendi: 4 PKK'lı öldürüldü

1 saat önce

TSK ve MİT tarafından yapılan çalışma sonrası Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında ikisi kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik TSK ve MİT tarafından yapılan çalışma sonrası Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.Düzenlenen hava harekatıyla ikisi kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Operasyonun detaylarını ise Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ikisi kadın 4 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:20 Kaynak: AA
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