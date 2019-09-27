Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

55 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonunda Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonunda Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava
Komaya giren hamile kadın bebeğiyle birlikte zarar görmeden kurtuldu TSK, Kıran-4 operasyonunu başlattı Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 10:11:18. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]