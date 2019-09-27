Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

39 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 17:44:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]