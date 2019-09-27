TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
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