Son Dakika Haberleri: Tsk ve mit'ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Tsk ve mit'ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Tsk ve mit'ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

45 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Tsk ve mit'ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.



Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:20 Kaynak: DHA
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