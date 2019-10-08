Tsk ve mit'ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:20 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK
'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.
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