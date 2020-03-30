TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe...PKK-KCK'nın kritik ismi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe...PKK-KCK'nın kritik ismi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi
7 saat önce
TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe...PKK-KCK'nın kritik ismi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe...PKK-KCK'nın kritik ismi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
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