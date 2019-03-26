TSK ve Rus Askerlerinden, Tel Rıfat'ta İlk Devriye
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye
'nin Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri
ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra ettiğini açıkladı.
Bakanlığın, Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri, ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir" denildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:54 Kaynak: DHA
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