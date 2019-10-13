- TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da ilerliyor
56 dakika önce
- TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da ilerliyorTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın merkezine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu şehirde ilerlemeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:22 Kaynak: İHA
- TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da ilerliyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın merkezine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu şehirde ilerlemeye devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın doğusu kontrol altına alındı. Tel Abyad'ın merkezine giren TSK ve SMO iç kesimlere doğru ilerliyor. TSK ve SMO'nun şehrin batısından da giriş yaptığı ve çatışmaların sürdüğü belirtildi.
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